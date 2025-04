Switch 2, i bagarini sono già all'attacco

La corsa a Nintendo Switch 2 ha preso una piega prevedibile quanto frustrante per i videogiocatori più pazienti.

Nonostante gli sforzi di Nintendo per gestire in modo equo e ordinato il processo di prenotazione del suo nuovo gioiello tecnologico (preordinabile su Amazon), il fenomeno dello scalping è riemerso con forza nelle ultime ore.

I bagarini hanno già iniziato a rivendere le loro prenotazioni a prezzi gonfiati, vanificando parzialmente le misure preventive adottate dalla casa di Kyoto.

Un copione che si ripete ciclicamente ad ogni lancio importante, confermando come il mercato parallelo delle console sia diventato ormai una costante, nonostante la Grande N abbia in precedenza dichiarato guerra agli scalper.

Una rapida occhiata su eBay nelle ultime 24 ore racconta una storia fin troppo familiare. Le prenotazioni di Nintendo Switch 2 stanno già cambiando mano a cifre esorbitanti, con prezzi che oscillano tra le 500 e le 630 sterline, ben oltre il prezzo ufficiale stabilito da Nintendo.

Questo nonostante la compagnia giapponese avesse implementato un sistema di prenotazione prioritaria per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, tentando di privilegiare i fan più fedeli del brand rispetto agli acquirenti opportunistici.

Già lo scorso febbraio, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa aveva dichiarato che l'azienda stava adottando "tutte le misure possibili" per prevenire il fenomeno dello scalping, memore delle difficoltà incontrate da molti appassionati nell'acquistare la versione originale dello Switch otto anni fa.

Evidentemente, queste misure si sono rivelate solo parzialmente efficaci di fronte alla determinazione di chi vede nelle console di nuova generazione un'opportunità di guadagno facile.

Il problema è stato ulteriormente complicato negli Stati Uniti, dove l'intero processo di prenotazione ha subito ritardi a causa dell'imposizione di nuovi dazi. A questo si aggiunge il fatto che diversi rivenditori hanno aperto le prenotazioni prima delle date ufficiali fissate da Nintendo tra l'8 e l'11 aprile, creando ulteriore confusione tra i consumatori.

La situazione è particolarmente significativa in Europa, dove oggi è ufficialmente iniziato il periodo di prenotazione. Una rapida occhiata ai negozi online suggerisce che l'interesse per Nintendo Switch 2 è estremamente elevato, con molti rivenditori che segnalano già l'esaurimento delle scorte disponibili per il preordine.

Per i giocatori che preferiscono non cedere al richiamo dei prezzi maggiorati su eBay, la raccomandazione è di tenere d'occhio le guide ufficiali all'acquisto e rimanere aggiornati sulle disponibilità presso i rivenditori autorizzati.