Switch 2 forse supporterà il 4K in retrocompatibilità: nuovo indizio da... Paper Mario

Sembra che Nintendo Switch 2 possa non solo supportare una risoluzione in 4K per i nuovi giochi rilasciati sulla futura console, ma che sia potenzialmente in grado di migliorare anche i titoli già rilasciati per le attuali console ibride.

Un indizio in tal senso arriva direttamente dai file di gioco di Paper Mario Il Portale Millenario, remake del capolavoro RPG uscito originariamente su GameCube.

In occasione dell'uscita ufficiale del remake (lo trovate su Amazon), i dataminer non hanno perso tempo e analizzato tutti i file di gioco, trovando un indizio molto interessante relativo potenzialmente a Switch 2.

Come segnalato da My Nintendo News, sembra infatti che il codice di Paper Mario e Il Portale Millenario includa una stringa appositamente per gestire una potenziale risoluzione in 4K.

Cosa ovviamente impossibile al momento, dato che Nintendo Switch non è in grado di andare oltre la risoluzione Full HD.

Questo sembrerebbe suggerire che il remake di Paper Mario potrebbe essere potenzialmente già pronto per una release futura di Switch 2 con una risoluzione migliorata, anche se non è chiaro se andrebbe "sbloccata" con un aggiornamento o se verrebbe attivata in automatico.

Difficile altrimenti comprendere come mai gli sviluppatori abbiano previsto risoluzioni in 4K per una console che non è fisicamente in grado di raggiungere tali prestazioni, ma ovviamente attendiamo eventuali reveal e conferme ufficiali in merito.

Per chi sperava che questo potesse sbloccare eventualmente i 60 fps contro i 30 fps disponibili — uno dei difetti sottolineati dal nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata — abbiamo però delle brutte notizie: pare che il codice di gioco non preveda la possibilità di sbloccare il frame rate.

Non possiamo fare altro che aspettare per scoprire tutte le novità relative a Switch 2, che sarà svelata ufficialmente entro la fine dell'anno fiscale, ovvero prima di marzo 2025.

Restando invece in tema di novità per il remake di Paper Mario, un'altra novità che è stata subito notata dai fan riguarda alcuni dialoghi censurati nella versione originale.