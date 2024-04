Il remake di Paper Mario ha subito diverse "censure"

Chi ha giocato la versione originale per GameCube di Paper Mario: Il Portale Millenario saprà certamente che tra i suoi principali punti di forza ci sono certamente i dialoghi, che non si sono mai fatti problemi a usare un umorismo a volte un po' più crudo rispetto ai canoni della serie.

Proprio per questo motivo, molti fan hanno tenuto d'occhio con particolare attenzione l'operato di Nintendo e Intelligent Systems per il remake su Switch, preoccupati che potessero esserci modifiche pesanti sull'intreccio narrativo.

Grazie alla scadenza dell'embargo sulle anteprime di gioco — tra le quali ovviamente non poteva mancare quella del nostro Gianluca Arena — è evidente che possiamo già parlare di un lavoro profondamente rispettoso del gioco originale, almeno per quanto riguarda le meccaniche di gioco e lo stile grafico.

Tuttavia, come segnalato da TheGamer, sono già emerse diverse "censure" sui dialoghi di gioco, per quanto non siano particolarmente gravi e che — attualmente — non si tratta di frasi o atteggiamenti che vanno davvero a cambiare la trama.

Gli utenti sui social media stanno infatti facendo i primi confronti, facendo emergere alcune modifiche che faranno discutere: tra queste segnaliamo una delle scene iniziali in cui un gruppo di Goomba faceva "cat-calling" su Goombella, che li rimetteva prontamente al loro posto.

Nel remake di Paper Mario per Switch, i Goomba adesso sono solo dei bulli che non vogliono che Mario attraversi il loro territorio.

È stato modificato anche un dialogo di Bowser su uno dei suoi sgherri: mentre prima sottolineava a un Martelkoopa che nonostante i suoi allenamenti avesse ancora un po' di "pancetta", ora invece lo stimola ad allenarsi ancora più duramente.

Evidentemente, il suo "fat-shaming" non deve essere stato molto apprezzato da Nintendo.

Un'altra modifica che non è passata inosservata è la rimozione del saluto di Mario — osservando il confronto, potete capire facilmente il perché da soli — rimpiazzato con un semplice pollice in su.

Per quanto riguarda i dialoghi, al momento non sappiamo con certezza se queste modifiche riguarderanno solo le copie americane o se anche l'adattamento in italiano seguirà gli stessi ragionamenti.

Facciamo questa importante premessa perché anche le copie GameCube di Paper Mario: Il Portale Millenario presentavano precise differenze in base alla regione, con copie americane censurate rispetto alle varianti giapponesi ed europee.

Vedremo dunque se la storia è destinata a ripetersi o se potremo davvero aspettarci censure anche in lingua italiana: per saperlo con certezza, dovremo necessariamente attendere la data d'uscita ufficiale, ovvero il 23 maggio 2024.