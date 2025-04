Svelato il primo gioco "fisico" Switch 2 senza alcuna cartuccia

Vi avevamo avvisato sulle nostre pagine che le Game-Key Card di Switch 2 non avrebbero risolto il fastidioso problema dei codici digitali dentro le confezioni fisiche, pur riducendo notevolmente la loro diffusione.

La scelta finale su come distribuire i giochi sul mercato spetta infatti sempre ai relativi publisher, che non hanno alcun obbligo di utilizzare schede fisiche: le Game-Key Card avevano mitigato in parte il problema, dato che si tratta di supporti che rendono ugualmente necessario il download, ma meno costosi da adottare.

Ebbene, ora sappiamo quale sarà il primo gioco che deciderà di non utilizzare ugualmente questo formato e restare sui "cari vecchi" codici digitali in scatola: si tratta di Split Fiction, capolavoro cooperativo di Hazelight Studios e pubblicato da Electronic Arts.

Secondo quanto riportato da Vooks, alcuni rivenditori online hanno già aperto i pre-order per le edizioni Switch 2, svelando anche le nuove confezioni di gioco: con non poca sorpresa, è stato confermato che non sarà inclusa alcun tipo di cartuccia al suo interno.

Sebbene non sia arrivata alcuna spiegazione ufficiale, il motivo risiede probabilmente nelle dimensioni di gioco: considerando che i file su PC possono arrivare a circa 85GB, è possibile immaginare che le cartucce per Switch 2 non siano in grado di supportare un peso di questo tipo.

La maggior parte dei videogiochi di terze parti, come Street Fighter 6 (che trovate su Amazon) e tanti altri, ha deciso di adottare il supporto delle Game-Key Card, ma è possibile che non abbiano avuto bisogno di fare i conti con dimensioni più grandi del previsto.

CD Projekt aveva infatti svelato che le cartucce ufficiali non supereranno i 64GB: sebbene manchino informazioni ufficiali per le Game-Key Card, è possibile che anche il loro supporto abbia limiti molto simili. Ma si tratta solo di una nostra speculazione, dato che non sono arrivati comunicati ufficiali in merito.

Fortunatamente non ci sono solo brutte notizie, dato che l'edizione Switch 2 di Split Fiction avrà però una feature molto interessante: EA ha infatti confermato il supporto al Game Share, che permetterà di condividerlo in cooperativa con un amico su Switch 1.