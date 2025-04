Alcuni giochi "fisici" su Switch 2 avranno solo un codice digitale

L'annuncio delle Game Key Card, veri e propri giochi da scaricare ma venduti su cartuccia, sembrava aver scoraggiato l'arrivo su Switch 2 dei temuti "Code-in-a-box", ovvero confezioni di giochi "fisici" che in realtà includono solo un foglietto con il codice digitale da riscattare.

La soluzione di Nintendo sembrava infatti il giusto compromesso, per quanto comunque discutibile, per venire incontro alle esigenze degli sviluppatori di terze parti, permettendo così di rilasciare giochi fisici senza dover subire il costo delle cartucce proprietarie, dalle dimensioni limitate e anche costose, secondo quanto svelato da CD Projekt.

Purtroppo Nintendo ha tuttavia confermato che alcuni sviluppatori potrebbero comunque scegliere di includere solo il temuto volantino, invece di adottare le Game Key Card: la casa di Kyoto ha confermato questa eventualità in un comunicato inviato a Vooks.

«Le versioni fisiche dei giochi Nintendo Switch 2 Edition includeranno il gioco originale per Switch e il suo pacchetto aggiornamento, tutto nella stessa cartuccia (in altre parole sono esclusivamente cartucce Nintendo Switch 2, senza codici download).

In alternativa, alcuni publisher potrebbero rilasciare giochi Nintendo Switch 2 Edition come codici download in una confezione fisica, senza cartucia di gioco».