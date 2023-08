Super Offerta NordVPN! 68% di sconto, 3 mesi gratis e ricevi fino a 30€ di buoni Amazon

Se siete alla ricerca della VPN definitiva, oggi è il giorno perfetto per dare il benvenuto a NordVPN nella vostra vita digitale! Abbandonate le soluzioni gratuite e i compromessi: NordVPN ha lanciato un'offerta assolutamente imperdibile. Non parliamo solo di un formidabile sconto del 68%, o dei tre mesi extra che vi regalano con ogni piano di abbonamento, ma anche di buoni regalo Amazon che vi arriveranno direttamente in tasca!

A seconda del pacchetto che sceglierete – Standard, Plus o Completo – potrete ricevere buoni Amazon del valore da 10 a 30 euro. Notate bene: questa è un'offerta esclusiva per nuovi utenti, quindi tutto ciò che vi serve è un nuovo indirizzo email per registrarvi. E se vi state preoccupando della garanzia "soddisfatti o rimborsati", sappiate che i buoni vi verranno consegnati dopo il periodo di recesso, garantendovi così di fare un vero e proprio affare senza rischi. Tuttavia, è necessario che la registrazione venga effettuata da un IP italiano.

Ma le buone notizie non finiscono qui! Con NordVPN, godrete di una connessione ultraveloce, che può raggiungere addirittura i 6 Gb/s. E con quasi 6.000 server a vostra disposizione, avete la libertà di navigare in modo anonimo, veloce e sicuro, ovunque voi siate.

In più, NordVPN offre funzionalità aggiuntive come server ottimizzati per streaming e torrent, e una protezione extra contro malware e pubblicità invadente grazie alla funzione CyberSec.

Ricordate, però, che l'offerta di NordVPN ha una durata limitata, in quanto sarà valida sino al prossimo 1° ottobre.