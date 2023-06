Super Mario RPG sta tornando, stavolta è ufficiale

A sorpresa, nel corso del Nintendo Direct di oggi è stato annunciato il nuovo Super Mario RPG, ritorno di una grande serie classica.

Il gioco sembra ereditare il look dei primissimi capitoli, pur non essendo più in 2D in stile "carta" come negli episodi più recenti.

Advertisement

Il gioco nasce quindi come un remake del classico originariamente pubblicato da Square Soft per l'indimenticato Super Nintendo.

Nel gioco avremo modo di controllare Mario e alcuni suoi amici e nemici più celebri, in quello che sarà un gioco di ruolo a turni.

Saremo infatti chiamati a esplorare mappe, affrontare boss e allo stesso tempo potenziare i nostri protagonisti.

Uscita prevista per il 17 novembre 2023, ovviamente in esclusiva su console Nintendo Switch, coi preordini che prenderanno il via dalla giornata di oggi.

Se volete mettere le mani su tantissimi giochi e non solo a tema Nintendo, date un'occhiata alla pagine offerte che trovate su Amazon.