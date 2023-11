Super Mario Bros. Wonder ha battuto un record importante

L'attesa per un vero nuovo capitolo 2D di Super Mario era particolarmente elevata e, con l'annuncio dell'ultima imperdibile esclusiva Switch, possiamo ormai ufficialmente dire che i fan hanno risposto all'appello di Nintendo.

Super Mario Bros. Wonder si è infatti rivelato un capitolo fresco e divertente, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ed è già diventato uno di quei videogiochi che ogni fan di Switch dovrebbe avere nella sua collezione (lo trovate su Amazon).

L'ultimo videogioco dedicato all'idraulico più famoso del mondo era partito particolarmente bene in Europa, doveva era già riuscito a diventare il capitolo più venduto rapidamente nella storia.

Un record che adesso è stato confermato ufficialmente anche a livello globale: l'ultimo briefing finanziario pubblicato da Nintendo (via Nintendo Life) ha confermato che Super Mario Bros. Wonder ha già venduto ben 4.3 milioni di copie in due sole settimane.

Stando ai dati ufficiali della casa di Kyoto, questo significa che Wonder è a tutti gli effetti il «titolo più grande» e con «le vendite più elevate» legato alla saga di Super Mario Bros:

«I titoli legati a Super Mario tendono inoltre a continuare a vendere in un lungo periodo di tempo. Anticipiamo che questo titolo sarà una scelta accattivante per i consumatori durante la stagione delle vacanze e che continuerà a vendere bene anche il prossimo anno».

Nintendo ha poi chiarito che comunque questi dati e record tengono in considerazione solo il periodo che segue Wii e Nintendo DS, dato che prima di allora non venivano accuratamente riportate le vendite dei prodotti in via ufficiale.

In ogni caso, possiamo dire che Super Mario Bros. Wonder ha già fatto la storia, non solo perché è il primo capitolo senza la storica voce di Charles Martinet, ma anche per aver conquistato il consenso del pubblico con un vasto numero di unità distribuite in tutto il mondo.

A questo punto sarà interessante scoprire quanto tempo impiegherà Super Mario Bros. Wonder per entrare nella top 10 dei videogiochi più venduti di sempre, in cui ha già debuttato Zelda Tears of the Kingdom.