Super Mario Bros. Wonder: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono state aperte le prenotazioni di Super Mario Bros. Wonder, titolo che segna l'atteso ritorno della serie Super Mario Bros. dopo oltre 10 anni.

Super Mario Bros. Wonder rappresenta una rivoluzione nel genere dei giochi 2D a scorrimento orizzontale grazie all'introduzione dei "fiori meraviglia". Questi elementi innovativi hanno la capacità di trasformare il gameplay in modi del tutto imprevisti, rendendo ogni partita un'esperienza unica.

Super Mario Bros. Wonder permette di vivere l'esperienza in multiplayer locale fino a quattro persone, rendendolo l'ideale per passare serate di divertimento in compagnia di amici e famiglia. Super Mario Bros. Wonder introduce anche un nuovo potenziamento per Mario, che gli consente di trasformarsi in Mario Elefante, aggiungendo ulteriori sfumature alla meccanica di gioco.

Oltre a Mario, Luigi, Toad e Peach, in Super Mario Bros. Wonder avrete la possibilità di vestire i panni anche di Daisy e Yoshi, ampliando la scelta di personaggi giocabili. Super Mario Bros. Wonder, mantenendosi fedele al suo formato 2D, risulta facilmente accessibile e godibile da giocatori di tutte le età.

Super Mario Bros. Wonder sarà disponibile dal 30 ottobre 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

