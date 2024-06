Super Mario Bros. 2 si avvicina: nuovo aggiornamento a sorpresa da Miyamoto

Pochi istanti fa è arrivato un nuovo aggiornamento a sorpresa sul lancio di Super Mario Bros. 2, il nuovo film d'animazione di Nintendo e Illumination, fornitoci direttamente da Shigeru Miyamoto.

Il noto creatore di videogiochi ha infatti fornito un update sull'account di Nintendo of Japan su X, che svela la data d'uscita ufficiale del film nei cinema giapponesi.

Sapevamo già che il sequel del primo film (che trovate su Amazon) uscirà il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti, con un'uscita prevista nel generico mese di aprile per il resto del mondo.

Ma adesso, come segnalato da Nintendo Life, sappiamo la data precisa in cui il lungometraggio animato sarà disponibile nei cinema giapponesi, ovvero il 26 aprile 2026.

Un aggiornamento che serve anche e soprattutto a confermare l'uscita ad aprile 2026 in tutto il mondo, ma se seguirà lo stesso trend del primo film significa anche che l'uscita sul territorio italiano dovrebbe anticipare quella giapponese.

I cinema del Giappone sono stati infatti tra gli ultimi a ricevere l'adattamento del film di Super Mario Bros. e, a giudicare dal distacco tra la data americana e giapponese, anche per il suo sequel dovrebbe accadere lo stesso identico scenario.

Possiamo dunque solo invitarvi nuovamente a segnare il mese di aprile 2026 sui vostri calendari virtuali, in attesa che Nintendo possa confermarci ufficialmente la data d'uscita di Super Mario Bros. 2 sul nostro territorio.

Restando in tema di novità, vi ricordiamo che a partire dalle ore 16.00 odierne andrà in onda un nuovo Nintendo Direct, con tanti nuovi giochi in arrivo sulle attuali console Switch. Ovviamente, questo annuncio serve anche a confermare che nel Direct vedremo solo e soltanto nuovi videogiochi.

La grande N ha colto l'occasione per ribadire anche che non ci sarà alcuna anticipazione o annuncio relativo a "Switch 2": la nuova console verrà mostrata entro la fine dell'anno fiscale, ma non è ancora giunto il momento di vederla in azione.