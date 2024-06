Il 18 giugno ufficiale un nuovo Nintendo Direct: dettagli e orario

Dopo i tanti rumor delle scorse settimane, è finalmente arrivata l'ufficialità per un nuovo Nintendo Direct, che ci permetterà di scoprire le prossime novità in uscita su Nintendo Switch.

L'appuntamento è per il 18 giugno alle ore 16.00 italiane, quando uno show di circa 40 minuti ci mostrerà cosa ci attende i prossimi mesi sulla console ibrida. Ma state calmi: non ci sarà nessuna novità sulla futura prossima console Nintendo.

Citiamo dalla nota stampa diffusa dalla casa di Kyoto:

«Alle ore 16:00 di domani, martedì 18 giugno, andrà in onda un nuovo un Nintendo Direct di circa 40 minuti incentrato sui titoli per Nintendo Switch in arrivo nella seconda metà del 2024.

La diretta non conterrà alcuna informazione sul successore di Nintendo Switch».