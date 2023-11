Super affare: Nintendo Switch OLED disponibile per meno di 270€

Durante il Black Friday su Amazon, se state cercando un notebook da gaming estremamente potente, ci sono molte offerte allettanti. Una di queste include l'eccezionale MSI Katana 15 B12VGK-889IT, dotato di una potente Nvidia RTX 4070. Attualmente, c'è uno sconto speciale che vi permette di acquistarlo a soli 1.499€ invece che 1.949€.

Questo sconto rappresenta una rara opportunità per questo notebook, che garantisce prestazioni così elevate da poter gestire facilmente anche l'ultimo Alan Wake 2, giudicato dai critici come il gioco tecnicamente più avanzato attualmente sul mercato. Inoltre, con l'acquisto di questo notebook, riceverete in omaggio una copia di Alan Wake 2.

Nintendo Switch OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Nintendo Switch OLED è l'acquisto perfetto per chi non ha ancora una Nintendo Switch e desidera colmare questa lacuna, considerata "assurda" vista la straordinaria gamma di giochi offerti dalla console Nintendo. In particolare, nel solo 2023, si sono aggiunti titoli di grande rilievo come "The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom" e "Super Mario Bros. Wonder".

Inoltre, Nintendo Switch OLED è un'ottima idea regalo per Natale, consigliata a chiunque stia cercando un dono per adulti o bambini (dato che la Switch trascende le barriere d'età). Nonostante possa sembrare prematuro acquistare regali natalizi ora, la proposta di Amazon è talmente vantaggiosa che non va persa, soprattutto considerando le recenti campagne promozionali.

Attualmente, il prezzo di 269,84€ richiesto da Amazon è il più basso mai raggiunto da Nintendo Switch OLED sullo store, superando anche il precedente record di 287 euro circa raggiunto lo scorso aprile. Con il Natale che si avvicina, questo momento diventa l'occasione ideale per acquistare un regalo non solo affascinante ma anche fortemente scontato.

