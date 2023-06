Suikoden HD Remastered potrebbe aver svelato quando uscirà

I primi due capitoli della saga du Suikoden stanno tornando con nuove edizioni HD Remaster dei due episodi usciti sulla PlayStation originale.

Dopo Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo su Amazon) Konami sta per dare nuova vita anche alla sua serie di JRPG.

Suikoden I & II HD Remaster è quindi la conferma che i primi due episodi della serie saranno riconvertiti per piattaforme di ultima generazione in un unico pacchetto, disponibile dal 2023.

Ora, dopo mesi di silenzio, Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (questo il titolo completo del pacchetto) potrebbe avere un mese di uscita (via ResetEra).

Un negozio australiano avrebbe infatti lasciato trapelare la pubblicazione delle remaster di Suikoden durante il prossimo mese di ottobre.

Al momento manca una data di uscita maggiormente esatta, ma siamo certi che Konami la rilascerà nelle prossime settimane.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Gate Rune and Dunan Unification Wars è un pacchetto rimasterizzato che include i classici PS1 Suikoden e Suikoden II per PS4 e Switch.

I giochi sono stati sottoposti a una revisione visiva piuttosto significativa e hanno quindi ora un aspetto decisamente più al passo coi tempi.

Al momento in cui scriviamo Suikoden I & II HD Remaster è previsto per un generico "2023", sebbene riteniamo che l'annuncio di una vera e propria data di uscita sia imminente.

Le edizioni rimasterizzate potrebbero però non essere le uniche novità in arrivo per la serie: gli sviluppatori hanno infatti ammesso di voler lavorare a nuovi capitoli di Suikoden.

Vedremo se ci sarà anche l’occasione di portare in Italia l’ultimo capitolo della serie: nel frattempo, potete già giocare la traduzione in lingua inglese grazie ai fan.