Suikoden HD Remaster salta il 2023: il rinvio è ufficiale

Dopo un lungo e assordante silenzio sull'effettivo stato dei lavori, adesso è arrivata la conferma ufficiale da parte di Konami: Suikoden I & II HD Remaster è stato ufficialmente rinviato e non uscirà più nel 2023, come precedentemente previsto.

La casa di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo su Amazon) sembrava pronta a dare nuova vinta alla classica saga di giochi di ruolo, ma evidentemente c'è bisogno di più tempo perché la rimasterizzazione possa essere ultimata.

Advertisement

Dopo l'annuncio arrivato ormai quasi un anno fa, Konami aveva soltanto fatto sapere che l'uscita era prevista nel 2023, senza però svelare un effettivo mese di lancio o ulteriori dettagli in più.

Come riportato da Game Rant, adesso il publisher è finalmente tornato a farsi sentire con un comunicato ufficiale, nel quale viene confermato che l'uscita non avverrà durante il 2023.

La decisione viene giustificata con la volontà di assicurare al team di sviluppo più tempo per «assicurarsi che la performance qualitativa e l'esperienza di gameplay sia quella che gli utenti meritano».

Purtroppo non sono stati rilasciati ulteriori dettagli o finestre di lancio indicative: significa che al momento non abbiamo nemmeno un anno di uscita.

È possibile che il lancio di Suikoden I & II HD Remaster avvenga comunque entro la fine del 2024, ma è chiaro che finché non arriverà una conferma ufficiale in merito non è possibile sbilanciarsi più di tanto. Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Ironicamente, anche il gioco che avrebbe dovuto essere un "erede" di Suikoden non uscirà nel 2023: i fan appassionati della saga sono dunque costretti ad attendere necessariamente almeno il prossimo anno.

Nel frattempo, se siete amanti dei giochi di ruolo vecchia scuola, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo gioco gratis disponibile su Game Pass e PS Plus.