Suicide Squad è stato rinviato, ma solo su una piattaforma

Brutte notizie per chi aveva preordinato Suicide Squad Kill the Justice League per PC: Rocksteady ha appena confermato ufficialmente che il titolo uscirà con un po' di ritardo su Epic Games Store.

Come segnalato da ComicBook, l'annuncio è arrivato sul server Discord ufficiale direttamente dagli sviluppatori: adesso la data d'uscita sullo store di Epic non è più il 2 febbraio, ma il 5 marzo 2024.

Si tratta dunque di un ritardo di più di un mese per il nuovo videogioco ambientato nell'Arkhamverso, ma che non coinvolgerà le versioni console (che potete prenotare su Amazon) né la stessa release su PC: ricordiamo infatti che al day-one sarà disponibile anche su Steam, senza alcun rinvio.

Rocksteady è consapevole che questo potrebbe creare problemi a chiunque volesse giocarlo fin dal lancio, motivo per il quale ha già comunicato che Epic Games Store dovrebbe iniziare a cancellare i pre-ordini ed emettere i primi rimborsi, così da permettere ai fan di poterlo eventuale acquistare su Steam o su console.

Non è chiaro che cosa abbia causato esattamente questo ritardo: considerando che nello store di casa Valve uscirà regolarmente insieme alle varianti per console, è evidente che non si tratta di un vero problema con la versione PC.

Più facile dunque ipotizzare che siano emersi conflitti con i servizi online utilizzati dallo stesso Epic Games Store, con Rocksteady che deve essersi resa conto di non poterli risolvere in tempi utili.

In assenza di comunicazioni ufficiali, comunque, questa è solo una nostra ipotesi: non è stata svelata alcuna giustificazione per il rinvio improvviso.

A scanso di equivoci, ripetiamo nuovamente che l'uscita di Suicide Squad su Steam, PS5 e Xbox Series X|S è ancora oggi confermata per il 2 febbraio 2024, con un accesso anticipato che inizierà il 30 gennaio: vi terremo informati se dovessero esserci ulteriori novità. Se volete prepararvi a dovere, date un'occhiata ai requisiti consigliati su PC.

Nel frattempo, vi invitiamo a stare attenti agli spoiler online: Rocksteady ha confermato il recente leak dell'alpha test, con diversi elementi della storia che sono già trapelati in rete.

L'Arkhamverso sembra comunque destinato ad andare avanti: James Gunn ha già svelato che Suicide Squad non sarà l'ultimo capitolo della serie.