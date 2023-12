Rocksteady conferma i leak di Suicide Squad: «È una vera delusione»

Nelle scorse giornate si è svolta una speciale sessione alpha dedicata a Suicide Squad: Kill the Justice League, nuovo gioco di Rocksteady ambientato nell'Arkhamverso e incentrato sul celebre team di antieroi.

Per poter accedere a questo speciale test, i giocatori interessati dovevano aderire a un accordo di non divulgazione: in altre parole, si impegnavano in via legale a non diffondere alcun tipo di contenuto legato al gioco o alla loro prova svolta.

Come era sfortunatamente ampiamente prevedibile, qualcuno di questi utenti ha pensato però di ignorare qualunque tipo di conseguenza legale e pubblicare diverse informazioni riservate, facendo così trapelare a tutti gli effetti i primi spoiler del gioco.

Rocksteady ha scelto di intervenire prontamente sulla questione confermando la legittimità dei leak, avvertendo così chiunque sia interessato al nuovo gioco di Suicide Squad (che potete prenotare su Amazon) di prestare molta attenzione durante la navigazione sul web:

«Non vediamo l'ora che i giocatori scoprano la storia che abbiamo creato in Suicide Squad: Kill the Justice League non appena il gioco uscirà il prossimo anno. Speriamo che tutti riescano a giocare e godersi ogni momento della storia da soli. È una vera delusione vedere condivisi dettagli del gioco prima dell'uscita, ma possiamo solo spingervi a provare a evitare gli spoiler se possibile. E per favore, cercate di non danneggiare il divertimento degli altri giocatori pubblicando spoiler. Non vediamo l'ora di vedervi tutti quanti a Metropolis il 2 febbraio 2024».

Insomma, una vera e propria ammissione di spoiler da parte di Rocksteady: possiamo solo immaginare che gli autori della saga di Batman Arkham non siano rimasti affatto felici di veder trapelati dettagli della storia pochi istanti dopo la conclusione del test.

Vedremo se il responsabile sarà effettivamente individuato e, nel caso, quali conseguenze a livello legale lo attenderanno: per il momento, possiamo solo invitarvi a fare molta attenzione durante la nostra navigazione.

Ovviamente, vi ricordiamo che noi di SpazioGames.it non pubblicheremo alcun tipo di spoiler trapelato prima dell'uscita ufficiale del gioco, ma dovreste stare attenti in particolar modo sui canali social.

Per il momento, almeno stando alle dichiarazioni di James Gunn, possiamo anticiparvi che Suicide Squad non sarà l'ultimo gioco ambientato nell'Arkhamverso: la saga proseguirà ancora.