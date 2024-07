Su Switch c'è un nuovo gioco gratis dagli autori di celebri spin-off Pokémon

Su Nintendo Switch è stato appena rilasciato un nuovo originale free-to-play in esclusiva per le console ibride, già disponibile per il download da questo momento.

Il nuovo gioco gratis in questione si chiama The New Denpa Men, un nuovo bizzarro gioco di ruolo sviluppato da Genius Sonority e annunciato rapidamente nel corso dell'ultimo Nintendo Direct.

Il team di sviluppo risulterà sicuramente familiare ai fan di Pokémon di vecchia data: si tratta infatti degli autori di Colosseum e XD per l'era GameCube, ancora oggi tra gli spin-off più apprezzati della saga, ma recentemente si sono fatti notare anche per il free-to-play Pokémon Café Remix.

The New Denpa Men è il nuovo capitolo di una saga che ha avuto origine su 3DS e in cui potrete catturare queste misteriose creature chiamate "Denpa Men" e andare all'avventura in loro compagnia.

Queste creature umanoidi nascono dalle onde radio intorno a voi e ciascuno di essi sarà totalmente unico e con abilità diverse da utilizzare nelle battaglie contro i mostri, che saranno comunque rapide e con comandi semplici da intuire.

Trattandosi di un gioco free-to-play potrete scaricarlo e giocarlo totalmente gratis dall'inizio alla fine, ma potrete sfruttare le microtransazioni per ottenere alcuni vantaggi specifici.

Potrete sfruttare anche le modalità multiplayer per visitare le isole dei vostri amici o andare all'avventura insieme a loro, formando un party unico con i vostri Denpa Men preferiti.

Insomma, una produzione decisamente distante dai loro precedenti lavori con la saga di Pokémon (a tal proposito, potete prenotare Leggende Pokémon Z-A su Amazon) ma comunque decisamente folle al punto giusto.

Se abbiamo attirato la vostra attenzione, o volete semplicemente scaricare un nuovo gioco gratis, potete procedere al download già da adesso cercando The New Denpa Men sul Nintendo eShop dalle vostre console, o più rapidamente effettuando il login al seguente indirizzo.

Se siete invece più interessati a novità relative alla saga di Pokémon, vi consigliamo di tenere d'occhio Gamescom 2024: The Pokémon Company ha confermato la sua partecipazione.