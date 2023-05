Steam vi offre oltre 37 giochi narrativi gratis in prova, da adesso

È ufficialmente partita su Steam la LudoNarraCon 2023, l'iniziativa dedicata alla celebrazione dei videogiochi narrativi, disponibile appositamente sullo store di casa Valve.

Per celebrare questa interessante iniziativa, il negozio digitale ha deciso di proporre una nuova promozione per chi è curioso di scoprire i prossimi titoli in uscita: da questo momento potete infatti scaricare ben 37 demo gratuite, senza alcun acquisto obbligatorio.

Advertisement

Si tratta dunque di un'ottima occasione per provare tantissimi titoli gratuiti su PC, senza che siano necessari abbonamenti come Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): tuttavia, le demo saranno disponibili per un periodo limitato.

La LudoNarraCon 2023 si concluderà infatti l'8 maggio 2023: fino a quel momento, potrete scaricare non solo le versioni dimostrative gratuite, ma anche approfittare di sconti dedicati e scoprire sessioni Q&A e dietro le quinte dei principali sviluppatori aderenti all'iniziativa.

Di seguito vi forniremo la lista completa di demo che potete scaricare su Steam grazie a questa nuova promozione (via ComicBook):

1000xRESIST

Astronaut: The Best

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

Community Hub

Cryptmaster

Dead Pets Unleashed

Death Trick: Double Blind

Demonschool

Do Not Feed the Monkeys 2099

Fall of Porcupine

Figment 2: Creed Valley

Forever Lost

ghostpia Season One

Glitchhikers: The Spaces Between

Goodbye Volcano High

Harmony

I Did Not Buy This Ticket

Kitsune: The Journey of Adashino

Loco Motive

Mask of the Rose

Midautumn

Mythwrecked: Ambrosia Island

NORCO

Paper Ghost Stories: Third Eye Open

Roadwarden

Slay the Princess

Stray Gods: The Roleplaying Musical

Sucker for Love: Date to Die For

Tamarindos Freaking Dinner

The Case of the Golden Idol

The Invincible

The Palace on the Hill Prologue

The Pale Beyond

The Star Named EOS

Times & Galaxy

Underground Blossom

Wrestling With Emotions: New Kid on the Block

Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli su questa iniziativa e iniziare a scaricare le demo messe a disposizione su Steam, vi reindirizziamo alla pagina ufficiale della LudoNarraCon 2023 al seguente indirizzo.

Ricordiamo che non si tratta delle uniche svendite attualmente disponibili sullo store PC: in occasione dello Star Wars Day, troverete anche numerosi sconti dedicati alla saga di Guerre Stellari.

Se siete invece interessati a riscattare nuovi giochi gratis completi, cogliamo l'occasione per segnalarvi i primi omaggi mensili di Prime Gaming e la tripletta di regali offerti da Epic Games Store.