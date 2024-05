Street Fighter 6 si aggiorna: Akuma è solo una delle tante novità

Street Fighter 6 si avvia al suo primo anniversario e, come promesso, Capcom ha finalmente pubblicato l'atteso aggiornamento che dà il via alla nuova stagione di contenuti aggiuntivi, che si chiude per ora con l'arrivo dell'amato Akuma che fa il suo ritorno anche in questo capitolo della saga.

Il lottatore era stato già anticipato molto tempo fa, così come era stato mostrato nel primo filmato di gameplay di qualche settimana fa, dando ai giocatori un primo sguardo alla brutalità con cui Akuma affronterà tutti i suoi avversari in Street Fighter 6.

Da questa mattina, però, Akuma e il nuovo update del titolo Capcom è disponibile e ci sono molte cose che dovreste recuperare.

Per i giocatori più appassionati ed esperti, Street Fighter 6 è stato modificato in maniera significativa per quanto riguarda le sue basi.

È stata pubblicata, infatti, una patch che apporta dei cambiamenti ad ogni personaggio, alcuni dei quali cambieranno senz'altro anche l'efficacia di alcuni membri del cast. Per questo motivo vi consigliamo di consultare con attenzione la lista completa dei cambiamenti ai personaggi di Street Fighter 6, che trovate qui.

Mentre aspettiamo che la community inizi ad assimilare le novità e sperimentare con nuovi combo video e guide, in Street Fighter 6 arriva ovviamente Akuma che sarà disponibile per l'acquisto come di consueto.

E Akuma, insieme ai personaggi del primo anno di DLC, avrà anche la sua nuova linea di costumi da sbloccare:

Ancora una volta è stato fatto un lavoro sopraffino in termini estetici, anche se pure stavolta ci ritroviamo di fronte a prezzi relativamente elevati come accaduto per gli altri DLC. Lo stile si paga, insomma.

Chissà come sarebbe Akuma in versione live action, tra l'altro, visto che è stato mostrato il logo ufficiale del progetto in produzione.

Se stavate aspettando l'occasione dell'arrivo di Akuma per scaldarvi le mani con Street Fighter 6, sappiate che lo trovate sempre su Amazon al miglior prezzo.