Street Fighter 6, Akuma sta per scatenare tutta la sua furia

Il primo anno di contenuti DLC per Street Fighter 6 sta per concludersi con quello che è indubbiamente il lottatore più atteso dalla community: Capcom ha infatti confermato l'arrivo di uno dei combattenti più temuti della saga — e allo stesso tempo amatissimo dai fan.

Ci riferiamo naturalmente al micidiale Akuma, che chiuderà ufficialmente il primo season pass del sesto capitolo di Street Fighter (trovate l'edizione Steelbook in offerta su Amazon).

Advertisement

Il nuovo trailer ufficiale rilasciato da Capcom nelle scorse ore ci conferma un design che riprende quello già visto nel quinto episodio, ma come sempre intimidatorio e pronto a distruggere qualunque avversario non sia all'altezza delle aspettative.

Akuma sarà disponibile su Street Fighter 6 durante questa primavera, ma al momento non è disponibile una data più precisa: dato che fa parte del character pass, sarà disponibile in automatico per chi ha acquistato le edizioni Deluxe e Ultimate, oppure che abbia acquistato lo stesso pass aggiuntivo.

Il trailer ci conferma che sarà possibile trovarlo anche nel World Tour: proprio come tutti gli altri combattenti della serie, il nostro avatar potrà dunque chiedergli di farci da maestro e apprendere tutte le sue tecniche.

Sarà decisamente interessante scoprire in che modo Capcom gestirà il suo personaggio, dato che l'idea di un Akuma pronto a inviarci sticker e messaggi sul nostro smartphone potrebbe non essere qualcosa che i fan immaginavano di vedere nel breve periodo.

Akuma sarà disponibile su Street Fighter 6 da questa primavera.

Con questo leggendario lottatoredi Street Fighter 6: vedremo se dopo il suo debutto verrà il momento di scoprire eventuali nuovi combattenti in arrivo.

L'annuncio di Akuma è arrivato durante il corso dell'ultima giornata dei Capcom Highlights, dedicata principalmente agli aggiornamenti dei videogiochi più importanti del publisher giapponese.

Ricordiamo che invece durante la prima giornata è arrivato l'annuncio dell'editor di personaggi di Dragon's Dogma 2, già disponibile per il download in vista del gioco completo, e uno sguardo più approfondito a Kunitsu-Gami, nuovo gioco in arrivo su Xbox Game Pass al day-one.