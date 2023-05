Street Fighter 6, producer lascia Capcom prima del lancio

Kazuhiro Tsuchiya, producer di Capcom che ha lavorato anche a Street Fighter 6, ha lasciato la compagnia dopo 30 anni di esperienza.

Un lancio che Kazuhiro Tsuchiya saluterà godendosi un meritato riposo, a quanto pare.

Come riporta PlayStation Lifestyle, Tsuchiya ha lasciato Capcom senza un annuncio formale, ma semplicemente aggiornando le sue biografie nei suoi profili pubblici.

Tsuchiya entrò a far partre di Capcom negli anni '90, lavorando a serie come Mega Man e Street Fighter, ma anche Haunting Ground, Asura's Wrath, Project X Zone e anche come supporto per Super Smash Bros. Ultimate.

Non è chiaro se Tsuchiya si ritirerà oppure sarà coinvolto in altri progetti videoludici. Se non altro se ne va in un momento ottimo per Capcom perché, dopo una serie di successi, anche Street Fighter 6 si prepara a sbancare.

Come avete potuto leggere dalla nostra recensione del picchiaduro, «Capcom torna nel mondo dei picchiaduro con Street fighter 6, un capitolo immenso e pieno di contenuti che fa tornare la saga sul trono del genere».

Per quanto riguarda il futuro, invece, pare che l'azienda nipponica possa rispolverare anche dei vecchi successi, come Dead Rising in un progetto che potrebbe rappresentare un reboot.

