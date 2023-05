Dead Rising sta per tornare? Capcom sarebbe pronta a un nuovo capitolo

Dopo una lunghissima assenza dalle scene videoludiche, Capcom sembrerebbe essere pronta a riportare in vita Dead Rising con un nuovo capitolo in arrivo.

Ricordiamo che l'ultimo episodio ufficiale è stato Dead Rising 4, ormai uscito più di 6 anni fa inizialmente come esclusiva Xbox e poi rilasciato su PS4 (lo trovate su Amazon): da allora c'è stato un lunghissimo silenzio radio sull'IP, entrata in un lungo stand-by.

Il publisher aveva ammesso in passato che si tratta ancora di un franchise importante per l'azienda: tuttavia, considerando che tali dichiarazioni risalgono addirittura al 2019, ormai molti utenti sembravano aver perso le speranze di rivedere la saga in azione.

La lunghissima attesa potrebbe però essere giunta alla fine: secondo quanto riferito dal giornalista Jez Corden di Windows Central, che nelle scorse ore ha anche anticipato un possibile accordo di esclusività tra PlayStation e Konami, Capcom avrebbe in mente proprio di tornare su Dead Rising con un nuovo capitolo inedito (via ComicBook).

In risposta ad un fan che ammetteva di avere acquistato una Xbox proprio grazie al franchise di Capcom, il giornalista lo avverte che «potrebbe esserci qualcosa all'orizzonte anche per te».

If you're a Dead Rising fan there might be something on the horizon for you too... — Jez 💀 (@JezCorden) May 7, 2023

In seguito Corden ha deciso di togliere ogni possibile interpretazione alle sue parole e confermare che si riferiva a un possibile nuovo capitolo della saga: pur ammettendo di non essere sicuro sulle piattaforme in uscita, sostiene di aver sentito che il franchise «potrebbe tornare» nel prossimo futuro.

Not sure on platforms, just heard the franchise might be coming back. — Jez 💀 (@JezCorden) May 7, 2023

Non è attualmente chiaro se si possa trattare di un reboot, un remake o addirittura un quinto capitolo della saga, inizialmente in sviluppo ma poi cancellato — come dimostrano alcuni video gameplay trapelati in rete — ma si tratterebbe indubbiamente di un ritorno molto atteso.

Al momento Capcom non ha ancora commentato ufficialmente le indiscrezioni, motivo per il quale vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Se dovessero emergere ulteriori novità, vi aggiorneremo sulle nostre pagine.