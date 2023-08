Street Fighter 6 è uno dei giochi Capcom più venduti di sempre

Ormai Street Fighter 6 può essere considerato un autentico successo in casa Capcom: il sesto capitolo della saga picchiaduro è riuscito agevolmente a proporre meccaniche in grado di soddisfare non solo i fan storici, ma anche di agevolare l'ingresso ai meno esperti.

La volontà di non spaventare i fan occasionali, oltre alla proposta di una corposa e ambiziosa campagna in single player sono sicuramente due aspetti fondamentali che hanno portato al successo di Street Fighter 6 (lo trovate su Amazon), oltre ovviamente a un gameplay ben studiato e incredibilmente divertente.

Dopo gli ultimi risultati finanziari pubblicati da Nintendo, che hanno confermato l'incredibile successo ottenuto da Zelda Tears of the Kingdom, anche Capcom ha pubblicato in queste ore l'ultimo resoconto dei suoi incassi, confermando l'ingresso del suo ultimo picchiaduro nell'ambiziosa categoria Platinum (via Gematsu).

Ricordiamo che si tratta di una line-up che include tutti i videogiochi pubblicati dal publisher che sono stati in grado di raggiungere almeno un milione di unità vendute: ben 114 videogiochi pubblicati da Capcom sono riusciti a raggiungere questo traguardo, di cui il team va molto orgoglioso.

I risultati sono stati aggiornati al 30 giugno 2023, dunque prendono in considerazione soltanto le settimane che hanno seguito il lancio del titolo, che ricordiamo essere arrivato sul mercato soltanto lo scorso 2 giugno.

Ebbene, Street Fighter 6 si è già piazzato in una più che rispettosa 59esima posizione, con 1.90 milioni di copie vendute in meno di un mese: un risultato sicuramente eccellente, considerando che si tratta di un genere solitamente poco accessibile al pubblico di massa e lo scarso tempo a disposizione.

Vale comunque la pena di ricordare che già lo scorso luglio la barriera dei due milioni era stata superata, dunque possiamo aspettarci che a oggi le vendite siano in realtà molto più elevate.

Capcom ha anche dimostrato un'incredibile cura per i dettagli in quest'ultimo capitolo della saga picchiaduro, aggiungendo perfino segreti decisamente folli: esiste perfino un cheat code in grado di trasformare i commentatori... in animali.