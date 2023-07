Street Fighter 6 ha nascosto un cheat code segreto assolutamente folle

Street Fighter 6 è uscito da poco più di un mese e solo oggi c'è chi ha scoperto un cheat code segreto che difficilmente potevamo aspettarci.

Il titolo di Capcom, che è disponibile ancora in edizione limitata su Amazon, ha già fatto parlare molto di sé ed ha conquistato il suo successo meritato.

Advertisement

Tanto che il publisher ha deciso di portarsi in casa il team con cui ha collaborato alla creazione di Street Fighter 6, visti i buoni risultati.

Le vendite infatti sono state assolutamente positive, contribuendo al periodo ottimo di Capcom (con qualche scivolone...) anche con le sue saghe storiche.

Tutto questo comporta una grande passione da parte dei giocatori, che stanno giocando tantissimo a Street Fighter 6 e, in questo caso, hanno anche scoperto un cheat code clamoroso.

Un segreto di cui aveva anche parlato il director Takayuki Nakayama su X, relativo alla nuova feature della telecronaca che nessuno ha mai scoperto.

Fino ad oggi, almeno, perché come riporta Gamespot qualcuno ha finalmente scoperto il cheat code.

La chiave per l'easter egg è nella schermata del versus con i volti dei combattenti pronti a sfidarsi. Se inserito in questo momento, la telecronaca si trasforma in... una serie di suoni di animali.

Nel video qui sopra potete vederne il funzionamento e non sappiamo bene cosa dire.

Il codice segreto per attivare l'easter egg animalesco è il seguente:

PlayStation: Giù, R1, Su, L1, Quadrato, X, Triangolo e Cerchio

Giù, R1, Su, L1, Quadrato, X, Triangolo e Cerchio Xbox: Giù, RB, Su, LB, X, A, Y, B

Il codice è un riferimento a un classico cheat dell'era a 16 bit, in quanto Giù, R, Su, L, Y, B nella schermata di avvio dell'originale Street Fighter II per SNES permettava di sbloccare colori alternativi e la possibilità per entrambi i giocatori di selezionare lo stesso personaggio.

Chissà se ci saranno altri segreti da scoprire in futuro. Intanto Capcom ha parlato dei contenuti delle prossime stagioni.

Intanto Rashid è arrivato in Street Fighter 6 e per un po' ha portato il vero panico.