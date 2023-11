Street Fighter 6 ora al prezzo più basso di sempre!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale. Per chi è a caccia di videogiochi in offerta, ce n'è uno di certo imperdibile: stiamo parlando di Street Fighter 6, uno dei migliori giochi di questo anno ricchissimo, che ora potete comprare al prezzo più basso di sempre, sia per PS5 che per Xbox Series X|S.

Street Fighter 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli amanti dei picchiaduro conoscono bene la saga firmata da Capcom, di cui Street Fighter 6 rappresenta la più recente incarnazione: con un comparto tecnico all'avanguardia e un roster di personaggi profondo e soddisfacente, il gioco è un trionfo per chi ama affrontare sia la CPU che i propri amici, con una valanga di modalità messe a disposizione dell'utente.

Inoltre, è anche presente una modalità del tutto inedita che permette di creare il proprio personaggio e affrontare una esilarante avventura, simile a quella di un gioco di ruolo, a suon di cazzotti – che estende ulteriormente la longevità di Street Fighter 6.

Anche nella nostra video recensione, l'esperto Silvio Mazzitelli ha apprezzato particolarmente la proposta ludica di Street Fighter 6, sottolineando come il gioco rappresenti a oggi «l'apice dei picchiaduro», anche per chi ama giocare online.

