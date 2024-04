Stellar Blade ora ha la sua canzone ufficiale (ovviamente K-pop)

Manca poco all'arrivo di Stellar Blade, la prossima esclusiva PS5 che ha già fatto parlare abbondantemente di sé, e che ora si farà anche cantare.

Perché tra le tante cose per cui parleremo di Stellar Blade, ora c'è la canzone ufficiale interpretata da Bibi (tramite VGC).

La cantante K-pop Bibi ha pubblicato una nuova canzone, infatti, proprio dedicata all'esclusiva PS5.

Nel video musicale, che potete vedere poco più sotto, la cantante esplora un mondo ispirato al gioco, affiancandosi idealmente a Eve anche a partire dal nome della canzone, che è un riferimento alla sensuale protagonista del gioco.

La canzone, scritta da Bibi, è stata ispirata dalla «sensazione e dall'aspetto futuristico e fantascientifico» del gioco, come racconta la stessa cantante.

Effettivamente il mondo di Stellar Blade è ancora tutto da esplorare, come vi abbiamo raccontato nel nostro resoconto delle prime ore dal gioco, in cui vi avevamo detto che «l'action game di Shift Up sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike».

Ed ecco la canzone qui:

Non poteva che essere una canzone K-pop la traccia ufficiale di Stellar Blade, visto quanto è importante l'iconografia estetica coreana nella prossima esclusiva PS5.

La quale è piaciuta moltissimo anche a Yoko Taro che, di recente, ha espresso bellissime parole nei confronti di Stellar Blade. Ha dato una benedizione decisamente importante, definendo il gioco addirittura «meglio di Nier: Automata», prodotto a cui Stellar Blade è stato spesso affiancato in questi mesi.

Sicuramente Yoko Taro sarà uno dei primi a giocarci. Come potrete fare anche voi, perché il pre-load di Stellar Blade è già attivo ed è stato sbloccato con qualche ora di anticipo.

Se non vedere l'ora di entrare nei sinuosi panni di Eve, potete già ordinare Stellar Blade al miglior prezzo su PS5, ovviamente tramite Amazon.