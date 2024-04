Stellar Blade ha la benedizione di Yoko Taro: «Molto meglio di Nier Automata»

Quando si è parlato di Stellar Blade spesso si è tirato fuori il nome di Nier Automata, tra i tanti, per cercare di screditare il titolo con la formosa Eve, se non fosse per lo stesso Yoko Taro che ha promosso il gioco.

Il capolavoro con protagonista 2B che è arrivato su tutte le piattaforme come Nintendo Switch (lo trovate su Amazon) ha settato molti standard, anche estetici, che tra i tanti anche Stellar Blade ha raccolto.

Advertisement

Già all'epoca dell'annuncio Yoko Taro aveva espresso apertamente la sua simpatia per il titolo e, ora che manca poco al lancio, l'autore di Nier Automata è tornato a parlare di Stellar Blade con parole molto positive.

Come riporta Kotaku, non solo Yoko Taro ha affermato che Stellar Blade è «molto meglio di Nier Automata», ma in una recente intervista ha anche espresso una grande gelosia per il suo director.

Parlando di Kim Hyeong-Tae, CEO di Shift Up, l'autore di Nier Automata ha espresso invida per la sua posizione:

«Quindi tu crei giochi come artista senza pensare troppo agli affari e hai comunque la tua azienda con 300 dipendenti, mentre io penso sempre agli affari e non ho ancora nemmeno la mia azienda? [...] È strano... immagino sia perché sono stato schiavo di Square Enix per così tanti anni. O forse dovrei dire che sono stato schiavizzato da Yosuke Saito, il produttore di NieR.»

Nello scambio tra i due, Hyeong-Tae ha replicato alle parole di Taro dicendo che Stellar Blade trae chiaramente ispirazione da Nier Automata, pertanto senza il suo lavoro non ci sarebbe mai stata l'esclusiva PlayStation in arrivo il 26 aprile.

«Poiché il talento di Mr. Yoko come narratore è eccezionale, non posso fare nulla di simile», ha detto Hyeong-Tae cercando di placare l'emozione per le belle parole di Yoko Taro.

Intanto Stellar Blade sta già riscuotendo successi ancora prima di uscire, perché la community non vede davvero l'ora di giocarci.