Il pre-load di Stellar Blade è disponibile in anticipo

Stellar Blade si prepara a scuotere la chiacchiera intorno al mondo dei videogiochi, con l'esclusiva PS5 che sta davvero per arrivare e potrà essere già installate sulle vostre console.

Le forme sinuose di Eve occuperanno circa 30GB all'interno delle vostre console, e dovrete prepararvi a fare spazio per accogliere la sensuale azione di gioco creata da Shift Up per la community PlayStation.

Ma, diversamente da quanto indicato, il pre-load di Stellar Blade è disponibile da questo momento, e non dalla mezzanotte.

Come potete vedere dalla testimonianza del content creator Lance McDonald, girovagando per le dashboard della vostra console potrete già scaricare Stellar Blade da ora. Ma se siete amanti dei giochi fisici, Stellar Blade è ovviamente disponibile anche su Amazon con l'amata confezione e disco di gioco per PS5.

La produzione ha già riscosso il suo successo ancora prima di uscire, battendo giochi molto più blasonati almeno in popolarità in questo momento. Il lancio si prepara quindi ad essere molto interessante, visto che avremo finalmente modo di capire se, oltre all'avvenenza della protagonista, c'è qualcosa di realmente interessante in questo discusso progetto.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che Stellar Blade «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»

Tuttavia bisogna dire che, nelle ultime ore, è arrivata anche la benedizione di una figura molto importante. Niente meno che Yoko Taro, autore di Nier: Automata, che si è speso in bellissime parole per Stellar Blade confrontandolo anche alla sua produzione.