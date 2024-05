Stellar Blade ha sconfitto il politicamente corretto: tornano i costumi "censurati"

Stellar Blade è il videogioco con cui Shift Up ha sfidato il politicamente corretto, e la lotta dello sviluppatore coreano continua con due nuovi costumi mai annunciati prima che finalmente mostrano le curve di Eve senza censure.

C'è stato, infatti, un gran parlare della censura applicata ai danni della povera protagonista di Stellar Blade che, tra un combattimento e l'altro, non ha potuto più mostrare le bellezze della sua genetica robotica.

Advertisement

Sul tema si era espresso proprio lo sviluppatore, dicendo che non c'era stata nessuna censura nei costumi di Eve. Semplicemente, il CEO aveva detto che non è vero «solo perché i costumi sono volgari allora significa che sono buoni», e sono stati modificati solo per la qualità.

Eppure, i nuovi costumi aggiunti in gran segreto sono espliciti quasi come quelli che sono stati censurati.

Ecco una clip che mostra uno dei nuovi costumi indossati da Eve mentre combatte i mostri del politicamente corretto:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Nell'aggiornamento di Stellar Blade sono stati resi pubblici alcuni costumi inediti, come vi avevamo raccontato, ma i costumi Midsummer Alice e Midsummer Redhood non erano stati menzionati e sono esattamente come quelli che sono stati censurati.

Queste sono effettivamente varianti dei costumi originali Bunny e Cybernetic Bondage, due dei costumi che alcuni giocatori hanno cercato di riportare all'interno del gioco nella loro strenua lotta contro la censura-non-censura.

I due costumi possono essere acquistati da Roxanne a Xion, dopo che è stata installata la patch ovviamente. E se volete cogliere l'occasione per entrare nel mondo della lotta al pensiero unico, potete acquistare Stellar Blade su Amazon, al miglior prezzo.

Una lotta che potrebbe continuare anche con un sequel, visto che Shift Up si è dimostrata essere molto soddisfatta dalle vendite al punto di valutare seriamente l'idea di un proseguimento di Stellar Blade in qualche modo.