Stellar Blade si aggiorna con tante novità: ecco i dettagli

Shift Up ha annunciato di aver rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per Stellar Blade, già scaricabile da tutti i fan su PS5 e che include diverse novità molto interessanti.

Vi avevamo già anticipato che le novità previste per questa settimana potevano riguardare con molta probabilità l'arrivo della sfida ai boss: il team di sviluppo ha confermato le nostre previsioni, insieme a diverse aggiunte imperdibili per i fan.

Stellar Blade (lo trovate su Amazon) ha infatti introdotto la modalità "Boss Challenge", grazie alla quale potrete sfidare nuovamente tutti i boss di gioco con diverse impostazioni tra cui scegliere.

Portare a termine questa sfida almeno una volta vi ricompenserà con la nuova Neurolink Suit indossabile: potete trovarne un'anteprima nel post su X che vi allegheremo qui di seguito.

Ma la Boss Challenge non è l'unica novità introdotta dal nuovo aggiornamento: Shift Up ha infatti svelato che adesso sarà possibile ottenere due nuovi costumi del set "Kunoichi", ma anche di aver introdotto diverse modifiche quality-of-life che dovrebbero rendere le vostre partite più agevoli.

Tra quelle più importanti, gli sviluppatori segnalano una opzione per il lock-on automatico dopo essere usciti dalla modalità ranged, un'opzione per mostrare sempre la bussola nell'HUD di gioco e un aumento del tempo limite per la risoluzione degli enigmi.

Shift Up segnala inoltre che Roxanne ha preparato anche un piccolo regalo per i giocatori: vi consigliamo dunque di scaricare il nuovo aggiornamento il prima possibile e andarla a trovare per scoprire di che cosa si tratta.

E prima che vi facciate strane idee, questo "regalo" non riguarda una ri-aggiunta dei costumi modificati prima del lancio: il director è stato molto chiaro sul perché siano stati "censurati" e non sembra aver intenzione di cambiare idea.

Il team di sviluppo ha recentemente ammesso che le vendite di Stellar Blade sono state davvero positive, al punto che adesso un sequel può essere davvero preso in considerazione.