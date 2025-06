Qualche settimana fa, Shift Up aveva lasciato intendere di essere pronta a dare i natali a Stellar Blade 2, e a quanto pare le tecnologie per rendere questo sequel ancora più folle nella fedeltà grafica della statuaria protagonista non mancheranno.

Come svelato dallo studio e rilanciato dal noto account Genki (thanks, Push Square), da poco il team di sviluppo ha inaugurato il suo nuovo studio per la scansione 3D, ossia la tecnologia che si usa per ricreare persone (e oggetti) in modo estremamente fedele in ambienti digitali.

Come potete vedere dalla foto nel tweet, lo studio di forma cilindrica prevede che il soggetto venga "circondato" da un numero impressionante di videocamere, che ne catturano anche il più piccolo dettaglio.

Non stupisce che il team, come racconta il cinguettio, abbia raccontato che sono serviti due mesi solo per la gestione dei cavi, considerando il numero di apparecchiature collegate contemporaneamente.

Sono diverse le software house che si sono equipaggiate, direttamente in sede, di stanze di "scansione" simili, anche se non sempre contano su un numero così alto di videocamere – principalmente perché le scansioni di oggetti principali, come i protagonisti, vengono spesso svolte presso studi esterni specifici. Chissà se sarà ancora il caso di Shift Up, però, considerando cosa ha appena messo in piedi...

Al momento non abbiamo nessuna notizia concreta sul futuro arrivo di Stellar Blade 2. In compenso, potete dare un'occhiata alla demo gratis del primo su PC, in attesa dello sbarco su computer – fissato per l'imminente 11 giugno.