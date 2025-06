Il debutto di Stellar Blade su PC conferma ancora una volta che i giocatori su computer hanno fame di produzioni PlayStation: il sorprendente action di Shift-Up è già entrato nella storia, ottenendo numeri semplicemente impressionanti.

Stellar Blade ha infatti ottenuto un picco massimo di giocatori in contemporanea di ben 183.830 utenti: un vero record per una produzione single-player pubblicata da PlayStation, che batte nettamente ogni altra precedente esclusiva.

Il precedente traguardo per un videogioco single-player apparteneva infatti a Ghost of Tsushima, che si era fermato a "soli" 77.154 utenti: un record superiore dunque di oltre il doppio e che ci dimostra il grande entusiasmo per questa avventura.

Se si prendono invece in considerazione tutti i videogiochi pubblicati da PlayStation, il record assoluto appartiene ancora a Helldivers 2 con i suoi intoccabili

458.709 giocatori.

Tuttavia, considerando che si tratta di un gioco single-player, il traguardo di Stellar Blade (trovate la versione PS5 su Amazon) è sicuramente impressionante.

Riepiloghiamo di seguito la classifica completa con tutti i giochi pubblicati da PlayStation su PC:

I giochi PlayStation più giocati su PC

Helldivers II - 458.709

Stellar Blade - 183.830

Ghost of Tsushima - 77.154

God of War - 73.529

Marvel's Spider-Man Remastered - 66.436

Horizon: Zero Dawn - 56.557

Horizon: Forbidden West - 40.462

The Last of Us: Parte 1 - 36.496

God of War Ragnarok - 31.606

Days Gone - 27.450

Marvel's Spider-Man Miles Morales - 13.539

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri - 10.851

Ratchet & Clank: Rift Apart - 8.757

Helldivers - 6.744

Returnal - 6.691

Until Dawn - 2.607

Predator: Hunting Grounds - 1.504

Concord - 697

Sackboy: Una Grande Avventura - 610

LEGO Horizon Adventures - 602

Evidentemente la scelta di rinunciare agli account PlayStation su PC sta iniziando a produrre i suoi frutti: un'ottima notizia sia per Sony che per il team di sviluppo, che sta già iniziando a preparare il terreno per il suo sequel.

Se siete curiosi di sapere come gira Stellar Blade su computer, vi lasciamo alla recensione curata dal nostro Domenico Musicò.