Con sorpresa di nessuno, Stellar Blade è stato assediato da un numero di mod incredibile dopo il suo lancio su PC. Con ancora meno sorpresa, molte di queste sono più che altro contenuti sessualmente espliciti.

Come vi avevamo già raccontato, infatti, i modder si sono divertiti con il titolo di Shift Up a creare cose che fanno impallidire la banale nude mod.

Alcune patch trasformano addirittura la schermata iniziale del gioco in veri e propri filmati per adulti, mentre altre intervengono direttamente sul modello del personaggio principale con modifiche anatomiche di vario tipo. Non mancano esempi particolarmente bizzarri, come una modifica che sostituisce le mani del protagonista con dei piedi.

Un'escalation che ha permesso anche l'intervento del director di Stellar Blade, Hyung-tae Kim, che ha deciso di affrontare a viso aperto la questione dei contenuti per adulti generati dalla community (tramite PC Gamer).

Kim ha espresso una visione sostanzialmente positiva delle modifiche create dai fan, pur lanciando una provocazione alla community dei modder:

«La potenza di fuoco dei modder è ancora debole. È un po' carente. Finora, penso che i contenuti ufficiali siano comunque migliori... mod come nuovi costumi o l'aspetto dei mostri sono interessanti, ma penso che sarebbe davvero gradito che ci fossero mod che ampliassero l'esperienza di gioco dell'utente stesso.»

Il director invita quindi a lasciare da parte i bassi istinti, spronando la community a concentrarsi su qualcosa di più utile.

«È classificato come non adatto ai minori, quindi non credo ci sia alcuna giustificazione per regolamentare tali mod», ha spiegato Kim parlando direttamente del tema delle mod più esplicite:

«Dato che siete tutti membri maturi della società, credo che agirete entro i limiti del buon senso e farete attenzione alle questioni antisociali o sensibili.»

Considerato che, solitamente, chi elogia Stellar Blade lo fa unicamente per utilizzarlo come araldo di una ridicola campagna anti-woke (...) la vedo dura. Ammiro però l'ottimismo di Kim.

Così come ammiro il team, che è stato capace di creare un altro successo su Steam. D'altronde Stellar Blade era molto atteso dalla community PC, e lo dimostrano anche i numeri da record che ha ottenuto sulla piattaforma. Il titolo ha infatti ottenuto un picco massimo di giocatori in contemporanea di ben 183.830 utenti: un vero record per una produzione single-player pubblicata da PlayStation, che batte nettamente ogni altra precedente esclusiva.