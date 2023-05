A cosa giocano i giocatori italiani su Steam? La curiosa classifica

Ormai su Steam si trovano davvero parecchi videogiochi: al di là del panorama indipendente, con tante piccole chicche che arrivano da tutto il mondo, sappiamo che il catalogo di Valve viene scelto di solito anche dai grandi publisher, che gli affidano le uscite digitali delle loro produzioni.

Così, il sito GameSensor ha messo insieme una classifica per segnalare quali sono i gusti dei giocatori italiani, rispetto alle uscite su Steam: è interessante notare come, sebbene il podio sia costituito soprattutto da uscite recenti (ed è curiosa la fiducia data a The Last of Us - Part I, purtroppo ancora non al meglio nella sua versione PC), ci sono anche tanti nomi di rilievo degli scorsi anni.

Vediamo in classifica, ad esempio, Elden Ring, Dark Souls III e Sekiro, ma anche Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 e l'immancabile GTA V.

Essendo la classifica nostrana, non poteva mancare anche il pallone: a chiudere la classifica troviamo così FIFA 23 (per console lo trovate su Amazon), nonostante la stagione calcistica sia ormai arrivata agli sgoccioli.

I giochi più comprati dagli italiani su Steam (aprile 2023)

Vediamo di seguito la classifica completa, dove evidenziamo anche la presenza dell'interessantissimo Dredge. Se ve lo siete perso, vi segnaliamo la nostra recensione per approfondirne la conoscenza.

Resident Evil 4 The Last of Us - Part I Hogwarts Legacy Elden Ring Call of Duty: Modern Warfare II Star Wars: Jedi Survivor Dredge GTA V Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition Red Dead Redemption 2 Cyberpunk 2077 Dark Souls III Total War: WARHAMMER III Sons of the Forest Forza Horizon 5 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Hearts of Iron IV Atomic Heart God of War EA Sports FIFA 23

Vi ricordiamo anche che, per questo weekend, Steam sta proponendo ancora una volta dei videogiochi gratis: se ve li siete persi, trovate nella nostra notizia tutti i dettagli del caso.