Prime Gaming, disponibili da ora gli ultimi 4 giochi gratis di maggio

Da oggi è ufficialmente partito l'ultimo fine settimana del mese di maggio, che i fan potranno celebrare con i giochi gratis finali della line-up mensile di Prime Gaming.

Il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) propone infatti tanti omaggi mensili distribuiti su cadenza settimanale, proponendo così ogni weekend nuovi regali scaricabili su PC.

Un'eccezione a questa regola è arrivata pochi giorni fa, quando il servizio ha deciso di aggiungere a sorpresa ben 8 nuovi giochi gratis, espandendo la line-up di titoli in omaggio per l'attuale mese a 23 complessivi.

Da questo momento, è invece arrivato il momento di poter scoprire gli ultimi giochi gratis mensili: Kizuma Encounter Super Tag Battle, King of the Monsters 2, Agatha Knife e Lila's Sky Ark sono infatti già disponibili per il download.

Anche questa volta potrete dunque divertirvi con due grandi classici offerti da SNK e due piccole perle su PC, scaricabili senza costi aggiuntivi — a patto di essere iscritti ad Amazon Prime.

Tutti i titoli sono ancora una volta disponibili tramite Amazon Games App, ad eccezione di Lila's Sky Ark che sarà offerto tramite Legacy Games.

Per poter scaricare i vostri nuovi giochi gratis, dovete accedere alla pagina ufficiale di Prime Gaming al seguente indirizzo, fare clic sulla sezione "Gioco settimanale" e sui relativi pulsanti "Riscatta" o "Riscatta gioco", seguendo dove necessario le istruzioni su schermo.

Come di consueto, avrete tempo entro la fine dell'anno per riscattare i nuovi omaggi di casa SNK, mentre gli altri due giochi gratuiti resteranno disponibili per altri 33 giorni a partire da ora.

Ricordiamo che Prime Gaming offre non soltanto nuovi giochi gratuiti, ma anche interessanti vantaggi per i videogiochi più popolari: un esempio che vogliamo segnalarvi è un interessante pacchetto per Honkai Star Rail, che vi offre diverse risorse e Stellar Jade gratuite.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su PC, vi segnaliamo l'ultimo omaggio di Epic Games Store: si tratta di uno dei Fallout più amati di sempre.