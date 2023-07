Half-Life potrebbe tornare a un evento ormai imminente

Half-Life è la serie Valve più famosa di sempre, nonché uno degli FPS più amati di tutti i tempi.

Il secondo capitolo ha infatti un posto speciale nel cuore dei giocatori.

Del resto, c'è chi ha deciso di omaggiarlo dando forma a una versione next-gen in Unreal Engine davvero bellissima.

Ora, dopo che qualcuno ha realizzato un “remake” di H-L 2 con lo stile dei Resident Evil classici, pare che presto potrebbero esserci novità ufficiali sul futuro della serie.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, sembra che l'applicazione mobile ufficiale della Gamescom 2023 abbia fatto trapelare un annuncio relativo proprio a Half-Life.

Secondo l'app, Valve sarà presente alla fiera di Colonia, il tutto accompagnato dal tag "Half-Life" che lascia ben poco spazio all'immaginazione.

Attenzione, però: probabilmente non si tratterà dell'annuncio del fantomatico Half-Life 3 (un gioco che è diventato un meme), bensì a rigor di logica potrebbe trattarsi di un porting di Half-Life Alyx per PS VR2.

Oppure, perché no, Valve potrebbe annunciare proprio il sequel di Alyx, il capitolo in realtà virtuale che ha ottenuto un discreto successo tra i giocatori PC dotati di visore per la VR.

Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più, presumibilmente durante il prossimo mese di agosto, ossia quando prenderà il via l'edizione 2023 della Gamescom di Colonia.

Nel mentre, parlando di altri progetti realizzati dai fan, alcune settimane fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e decisamente interessante.

Ma non è tutto: di recente si è andati ancora oltre, portando il secondo capitolo della serie Valve anche sull'ibrida Nintendo Switch.

Infine, una nuova mod si è aggiunta alla lista sempre più lunga di creazioni della community di Half-Life 2, trasformando il gioco in chiave LEGO.