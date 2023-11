Steam offre 3 giochi gratis in prova per il weekend

Per questo fine settimana l'appuntamento con le prove gratuite di Steam continua.

Lo store di casa Valve vi consente di scaricare ben 3 giochi senza alcun costo aggiuntivo.

Questo fine settimana i giocatori potranno giocare a F1 23, Railroads Online e Victoria 3.

Si tratta di un mix piuttosto vario, che spazia dalle corse adrenaliniche e ricche di azione alle lotte socio-economiche per la costruzione di una civiltà, con il suono dei treni in lontananza.

Poco sotto, trovata lista completa con link alla pagina per il download.

Tutti e tre questi giochi gratuiti hanno ricevuto recensioni piuttosto positive da parte dei giocatori su Steam, il che dimostra che non si tratta di scarti, ma di esperienze di gioco a tutto tondo.

Vi basterà quindi premere sul banner "Avvia Gioco", per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

Ribadiamo ancora una volta che l'offerta ha una scadenza di tre giorni a partire da ora, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente solo per poco, prima che il tutto scada.

Se deciderete di continuare a giocare con uno dei giochi sopra citati, potrete comunque acquistarlo a prezzo ridotto, quindi un certo tipo di risparmio è comunque garantito.

Oppure, se non avete trovato quello che cercate, potete provare altri giochi come questo mix tra Starfield e No Man's Sky, anch'esso gratuito su Steam.

Ma non solo: sempre restando in tema di altri giochi gratis da scaricare su Steam, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato ance ben 6 free-to-play che potete provare già da subito.

Inoltre, cogliamo l'occasione anche per segnalare che sono già disponibile i nuovi giochi gratis settimanali di Epic Games Store, una doppietta niente male.

Se invece volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.