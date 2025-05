Steam vi regala gratis un roguelike in stile Vampire Survivors

C'è un nuovo gioco gratis da riscattare su Steam che attende gli utenti, ideale per chi intende mettersi alla prova con un divertente roguelike.

Da questo momento potete infatti aggiungere alla vostra collezione Bioprototype, un titolo con combattimenti automatici e potenziamenti progressivi, molto simile a produzioni come Vampire Survivors ma che vi vedrà nei panni di strani esperimenti scientifici.

Si tratta di un giveaway messo in atto per celebrare il suo ritorno su Steam, dopo che nel 2024 era stato rimosso a causa di violazioni dei termini di servizio messe in atto dal publisher dell'epoca: Emprom Game ha dunque deciso di rendere disponibile totalmente gratis Bioprototype per i primi due mesi dal lancio, fino al 20 luglio 2025.

Una volta aggiunto alle vostre raccolte, questo roguelike resterà vostro per sempre: come sempre il mio consiglio è quello di non aspettare e procedere il prima possibile con il riscatto di questo nuovo imperdibile e folle gioco gratuito.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con il vostro profilo Steam e fare clic sul pulsnate "Avvia gioco": questo non solo inizierà automaticamente il download sul vostro client, ma lo aggiungerà alle vostre raccolte anche per il futuro.

Un'operazione necessaria per assicurarvi di poterlo scaricare gratuitamente anche dopo il termine della promozione, anche se magari non avete intenzione di giocarlo in questo preciso istante.

Ovviamente vi ricordo che non è necessario effettuare alcun tipo di acquisto aggiuntivo: di conseguenza, posso solo augurarvi buon divertimento con il vostro nuovo omaggio gratuito!

E se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su PC, vi consiglio di dare un'occhiata agli ultimi giveaway settimanali di Epic Games Store e all'ultima promozione di GOG: anche in questi casi, non sono richiesti abbonamenti o acquisti aggiuntivi di alcun tipo.

Nelle prossime giornate continueremo a monitorare il web alla ricerca di altri giochi gratis da segnalarvi sulle nostre pagine: potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon.