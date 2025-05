GOG vi offre gratis un gioco di Warhammer 40.000, ancora per poco

È sempre bello giocare senza spendere troppo, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è sempre una cosa piacevole.

La piattaforma di CD Projekt Red, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate ancora su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che GOG vi offre gratis a partire da oggi è Warhammer 40.000 Rites of War, un gestionale per gli amanti del tetro universo fantascientifico di Games Workshop.

Il titolo si aggiunge dunque all’enorme elenco di giochi gratis offerti dallo store di GOG, che speriamo non smetta mai di regalare giochi gratis.

Ecco la descrizione del titolo che potete riscattare:

«Guida i potenti guerrieri Eldar in una disperata lotta per la sopravvivenza! In una galassia dominata dall'indifferente Impero dell'Uomo, i mistici Eldar devono combattere contro i malvagi Tiranidi bioingegnerizzati! Rites of War ti catapulta nell'elettrizzante mondo di Warhammer 40.000 in un sistema di combattimento basato sul pluripremiato sistema di gioco Panzer General II!»

Ambientato in un futuro cupo e brutale, il mondo di Warhammer 40.000 – nato dai celebri giochi da tavolo e miniature di Games Workshop – è popolato da razze aliene, tecnologia antichissima e conflitti infiniti. Gli Eldar, ultimi eredi di una civiltà che un tempo dominava la galassia, viaggiano attraverso lo spazio a bordo di enormi astronavi, i Craftworld, alla ricerca dei leggendari Maiden Worlds, mondi fertili creati dai loro antenati.

Uno di questi mondi, oggi abitato dagli umani, custodisce antichi segreti e manufatti di immenso valore: lasciarli nelle mani dell’Imperium sarebbe un errore fatale. Gli Eldar devono quindi combattere per difendere ciò che resta del loro retaggio, contrastando sia l’Impero dell’Uomo che l’avanzata inarrestabile dei Tyranidi, pronti a distruggere ogni cosa sul loro cammino.

In Rites of War, potrete vivere una campagna intensa e articolata, comandare eserciti Eldar, ma anche mettervi nei panni dei Tyranidi o dell’Imperium in scenari aggiuntivi. Personalizzate le vostre forze, scegliete le abilità dei guerrieri, gli equipaggiamenti, e affrontate ogni battaglia con strategia e determinazione. La sopravvivenza di un intero popolo è nelle vostre mani.

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare a questo indirizzo e riscattare il giveaway.