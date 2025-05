Epic svela i 3 giochi gratis misteriosi disponibili da oggi

Come da tradizione ormai consolidata, Epic Games Store continua con l'iniziativa dei giochi misteriosi, tra le più amate dagli appassionati del mondo PC.

A partire da oggi, giovedì 22 maggio, gli utenti possono riscattare gratuitamente i primi tre titoli a sorpresa dell’edizione 2025 — e uno di questi è Deliver At All Costs, che ho recensito qui.

Gli altri due giochi misteriosi sono Gigapocalypse e Sifu. I giochi, come sempre, non sono stati annunciati in anticipo: l’effetto sorpresa è parte integrante del fascino dell’iniziativa.

Ma adesso il velo è caduto e i primi titoli sono finalmente disponibili al download gratuito per tutti gli utenti con un account attivo. Una volta riscattati, resteranno vostri per sempre, senza costi nascosti.

Come riscattare i giochi gratis su Epic Games Store

Visita la sezione dei giochi gratuiti su Epic Games Store qui. Accedi con il tuo account (o creane uno nuovo, è gratuito). Seleziona il gioco in omaggio e clicca su “Ottieni”. Una volta aggiunto alla propria libreria, il gioco sarà tuo per sempre, come da tradizione dell’Epic Games Store.

Ogni giovedì alle 17:00, l’offerta si rinnova con nuovi giochi misteriosi, pronti a essere scoperti e riscattati per un tempo limitato. L’iniziativa ricorda da vicino quanto proposto da Xbox Game Pass (che trovate su Amazon), ma con la differenza sostanziale che qui i giochi si ottengono senza alcun abbonamento.

Epic Games continua così a rafforzare il legame con la sua community, mantenendo alta l’attenzione sul proprio store digitale grazie a promozioni generose, esclusive sempre più numerose e aggiornamenti costanti al launcher.

Nel frattempo, se siete curiosi di sapere quali giochi sono stati regalati nelle edizioni passate, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata alla promozione settimanale di Epic (che trovate qui), dove potete recuperare l’elenco completo dei giochi offerti gratuitamente dal 2018 a oggi.