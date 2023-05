Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% per dire addio a maggio: ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: si tratta delle ultime offerte mensili, con cui le console di casa Microsoft si preparano a salutare il mese di maggio.

Ogni martedì lo store propone infatti tanti interessanti promozioni per espandere il catalogo di giochi digitali su console: un'ottima occasione per chiunque possieda Xbox Series X o voglia acquistarla nel prossimo futuro (la trovate su Amazon).

Questa settimana potrete approfittare di tanti sconti fino al 90% su molti dei videogiochi più apprezzati, incluse le Promozioni Gold riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold.

Un esempio è Crisis Core Final Fantasy VII Reunion: oggi potrete riscoprire l'avventura di Zack Fair con uno sconto del 30%, valido sia per l'edizione standard che per la versione Digital Deluxe.

Le offerte Spotlight della settimana sono dedicate inoltre alla saga di Assassin's Creed: potrete acquistare non solo Valhalla al 75%, ma anche Origins con un generosissimo 90% di sconto. Un'ottima occasione per recuperare gli ultimi capitoli della serie a prezzi davvero imperdibili.

Naturalmente questi erano solo alcuni esempi delle numerose offerte di Xbox Store: di seguito vi segnaleremo i migliori giochi in sconto selezionati dalla nostra redazione, ma potrete consultarli tutti al seguente indirizzo.

Assassin's Creed Origins — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Batman: Return to Arkham — Sconto dell'80%

— Sconto dell'80% Borderlands 3: Next Level Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% Bully Scholarship Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Child of Light — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Digimon Survive — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Dragon Ball FighterZ: FighterZ Edition — Sconto dell'85%

— Sconto dell'85% EA Family Bundle — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Far Cry 6 Gold Edition — Sconto del 75%

— Sconto del 75% FIFA 23 (Xbox Series X) — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto IV — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Max Payne 3 — Sconto del 65%

— Sconto del 65% One Piece World Seeker Deluxe Edition — Sconto del 90%

Se siete iscritti a Xbox Game Pass, cogliamo l'occasione per ricordarvi di tenere d'occhio la lista dei giochi gratuiti in uscita: ben 5 titoli stanno per lasciare il catalogo.

In attesa di scoprire tutti gli omaggi in arrivo per il prossimo mese, il servizio in abbonamento ha già confermato i primi 3 giochi gratis di giugno.

A tal proposito, pare proprio che l'effetto "Game Pass" sia terminato per Redfall: l'ultima esclusiva Xbox è già uscita dalla top 50 di titoli giocati dopo meno di un mese.