Steam vi regala 2 nuovi giochi gratis, ma avete poco tempo

Da questo momento avrete la possibilità di riscattare ben 2 nuovi giochi gratis per il vostro account su Steam, grazie a delle interessanti promozioni a tempo limitato.

Si tratta di Sherwood Extreme e Hotshot Racing, entrambi disponibili senza alcun costo aggiuntivo o senza che sia necessaria l'iscrizione ad alcun tipo di abbonamento.

Advertisement

Il primo dei due nuovi titoli gratuiti è un folle arcade shooter in cui interpreterete un novello Robin Hood impegnato a salvare il regno con grande stile, giocabile da soli o in compagnia dei vostri amici.

Il titolo è attualmente ancora disponibile gratis e potrete riscattarlo al seguente indirizzo, ma gli sviluppatori hanno già anticipato l'intenzione di renderlo a pagamento nelle prossime ore: vi consigliamo dunque di fare in fretta e approfittarne il prima possibile.

La seconda promozione, dedicata a Hotshot Racing, è invece disponibile grazie a un nuovo giveaway di Fanatical, che mette a disposizione un codice gratuito riscattabile sul vostro account Steam.

In questo caso, dovrete assicurarvi di avere un account sullo store e di collegarlo al vostro profilo su Steam: una volta completata questa procedura, dovrete dirigervi al seguente indirizzo, aggiungere Hotshot Racing al carrello e confermare l'iscrizione alla newsletter.

In pochi brevi istanti, potrete riscattare questo divertente gioco di corsa arcade: troverete il codice direttamente nel vostro account nell'apposita sezione dedicata ai vostri ordini.

Questo giveaway resterà disponibile per 6 giorni o — più probabilmente — fino ad esaurimento scorte: anche in questo caso, vi consigliamo di ottenere il vostro nuovo omaggio prima che sia troppo tardi.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da scaricare su Steam, vi segnaliamo anche una piccola perla indie gratuita per gli amanti degli enigmi.

Inoltre, cogliamo l'occasione per ricordarvi che oggi è l'ultimo giorno disponibile per riscattare una tripletta di giochi gratuiti su Epic Games Store, ma anche per segnalare che su PC Game Pass è disponibile una trilogia di culto a tema cyberpunk.

Se volete supportare il lavoro di SpazioGames, su Amazon potete acquistare i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.