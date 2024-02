Steam Next Fest, oltre 1000 demo gratis disponibili da ora

Il nuovo Steam Next Fest è ufficialmente iniziato: da questo momento potete scaricare tantissime demo gratuite dedicate alle produzioni indipendenti in uscita sullo store PC, grazie a una delle iniziative più attese dagli utenti.

Come segnalato da VGC, sono presenti oltre 1000 demo da scaricare sui vostri dispositivi, lasciandovi solo l'imbarazzo della scelta su quali giochi scoprire prima dell'uscita ufficiale.

Advertisement

La nuova edizione dello Steam Next Fest durerà fino alle ore 19.00 italiane del 12 febbraio: significa che avete poco meno di una settimana di tempo per provare tutti i videogiochi che più vi interessano.

Dirigendovi alla pagina ufficiale potrete trovare comodamente i videogiochi più inseriti nelle wishlist degli utenti, aiutandovi a trovare subito le produzioni più promettenti: Steam selezionerà per voi anche quelle che potrebbero essere le demo adatte ai vostri interessi, in base al catalogo di giochi acquistati.

Tra i titoli più interessanti che potete provare segnaliamo Never Grave, Pacific Drive, Stormgate, Dungeonborne e Lightyear Frontier, produzione quest'ultima in arrivo anche su Xbox Game Pass.

La Steam Next Fest permetterà di scoprire anche numerose sessioni streaming con gli sviluppatori di tanti giochi indie aderenti all'iniziativa, così da poter scoprire più da vicino il gameplay e retroscena sul loro sviluppo.

Per aiutarvi ulteriormente nella scelta, potrete naturalmente selezionare anche i generi dei giochi aderenti all'iniziativa: provarli tutti è probabilmente quasi impossibile, ma avrete abbastanza tempo a disposizione per scaricare e dare un'occhiata a tantissime produzioni.

Non possiamo dunque che augurarvi una buona ricerca e, soprattutto, buon divertimento con le oltre 1000 demo gratuite offerte da Steam: vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo, dato che dopo la fine della Next Fest non saranno più disponibili.

E se cercate altri giochi gratuiti da scaricare su Steam, vi consigliamo di dare un'occhiata al capostipite dei deckbuilder.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri nuovi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcuna commissione sovrapprezzo.