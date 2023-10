Steam vi offre gratis un RPG dal co-creatore di Fable

Ottobre si sta rivelando molto interessante per chi vuole giochi gratis, a cui ora se ne aggiunge un altro messo disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un euro.

La notizia arriva a breve distanza da altri dieci giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire solo poche ore fa.

Senza contare anche altri 7 titoli da provare gratuitamente, come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine.

Ora, come riportato ancora una volta da GamingBible, il co-creatore di Fable e sviluppatore di Dungeon Keeper Dene Carter ha aggiunto si Steam un nuovo gioco di ruolo roguelike ispirato a Ultima, completamente gratuito: stiamo parlando di Moonring.

Il gioco è ambientato 500 anni fa nella terra di Caldera, un tempo avvolta da un'oscurità senza fine, sulla quale cinque lune sono apparse nel cielo e hanno riportato la luce nel mondo ma anche alcune strane divinità.

Si tratta di un gioco dark-fantasy, a turni, nato come una fusione retrò tra i classici RPG e i roguelike, il tutto presentato con un'estetica al neon davvero unica nel suo genere.

Per poter scaricare il gioco in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante e cliccare qui.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento, con questa chicca davvero molto interessante.

