Steam offre altri 7 giochi gratis da provare

Ottobre ha preso il via e con lui vi segnaliamo altri 7 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un singolo euro.

La notizia arriva a breve distanza da altri dieci giochi gratis che vi abbiamo fatto scoprire solo poche ore fa.

Senza contare anche altri 8 titoli da provare gratuitamente, come avrete potuto leggere sempre e solo sulle nostre pagine.

Come riportato ancora una volta da GamingBible, abbiamo scelto altri giochi che potete provare con mano, gratuitamente, da ora:

URBO: Dream One - Un puzzle game meditativo in cui si costruiscono case intorno a una misteriosa Torre.

The Riflemen - Sparatutto multigiocatore in prima persona con i classici fucili della Seconda Guerra Mondiale.

Anonymous Hacker Simulator - Calatevi nei panni di un abile hacker di Anonymous e intraprendete una missione per svelare la verità.

Spaceminers - Un gioco che promette di farvi estrarre "vero oro", il che non sembra affatto male.

Daisho: Survival of a Samurai - Un RPG d'azione che utilizza anche meccaniche survival e di costruzione di villaggi.

Road to Top G - Sopravvivi a ondate di zombie, raccogli i vantaggi, sblocca le porte dei boss e affronta Top G in un'intensa resa dei conti.

Versus Vampire - Un titolo multiplayer che vi vede impegnati in una guerra tra umani e vampiri.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta che augurarvi buon divertimento,

Restando in tema, PlayStation Plus si aggiorna anche ad ottobre con i nuovi giochi gratis con una selezione di titoli per le ultime generazioni di PlayStation.

Per quanto riguarda invece un altro store di successo, ma sempre in zona PC, non dimenticatevi di riscattare gli ultimi omaggi settimanali offerti da Epic Games.

