Steam, 10 giochi gratis da provare ora

Settembre sta per finire, e da ora sono disponibili altri 10 nuovi giochi gratuiti attualmente a disposizione per il download per tutti gli utenti su Steam, da provare senza spendere un euro.

Ora, come riportato anche su GamingBible, è il turno di elencarvi altri dieci titoli da provare con mano gratis. Eccoli, poco sotto, con tanto di link al seguito.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

