Steam vi offre gratis un gioco horror infantile

Una nuova interessante promozione di Steelkrill Studio vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Baby Blues Nightmares, ovvero un gioco stealth survival horror in cui giocherete nei panni di un bambino e dovrete fare quello che serve per sopravvivere agli incubi horror su ciò che è reale e non.

Su Steam potete vivere questa avventura horror in versione demo completamente gratis (tramite Free Steam Games).

Ecco la descrizione di Baby Blues Nightmares:

«Baby Blues Nightmare è un gioco stealth survival horror in cui giochi da bambino e intraprendi una piccola avventura con il tuo triciclo che puoi riparare, mantenere e personalizzare. Rema, nascondi e sopravvivi ma ricorda; cerca di non piangere quando hai paura... altrimenti i mostri ti sentiranno e ti prenderanno.»

Un viaggio agghiacciante negli inquietanti regni degli incubi di un bambino nei panni di un bambino coraggioso, dove dovrete navigare attraverso i corridoi inquietanti e le stanze da gioco scarsamente illuminate per recuperare i cinque amati giocattoli, il tutto mentre cercate di svelare i misteri che avvolgono la struttura.

Baby Blues Nightmares è disponibile in versione gratuita a tempo illimitato e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

