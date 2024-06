Steam vi offre gratis un gioco folle di duelli fantasy

Una nuova interessante promozione di Landfall vi permetterà di riscattare un nuovo gioco gratis su Steam, da questo momento e senza alcun acquisto o abbonamento necessario.

Si tratta di Knightfall: A Daring Journey, ovvero un gioco in cui vestirete i panni di cavalieri medievali a cavallo, ma armati di revolver e altre armi e vi cimenterete in battaglie a dir poco folli.

Ecco la descrizione di Knightfall: A Daring Journey:

«Due cavalieri, un legame forte e un lungo viaggio. Partecipa alla corsa per la rosa, cavalca di città in città e riparati con ogni mezzo prima che cali la notte! Se il tuo legame è forte e il tuo cavallo va alla deriva bene, puoi essere il destinatario della leggendaria rosa. Per fortuna hai portato delle armi!»

Knightfall: A Daring Journey è un battle royale in cui fino a 28 giocatori si uniscono in squadre da due con l'obiettivo di raggiungere il castello e cogliere la rosa prima di chiunque altro.

Il viaggio durerà molti giorni e i cavalieri dovranno rifugiarsi in diverse città lungo il percorso per non morire congelati durante le dure notti. Man mano che il viaggio continua, ci sono sempre meno città e ogni squadra può aspettarsi di dover combattere contro altre coppie di giocatori per rifugiarsi.

Knightfall: A Daring Journey è disponibile in versione gratuita a tempo illimitato e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

