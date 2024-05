Steam vi offre 6 nuovi giochi gratis: ecco come scaricarli

Steam continua a dare modo ai giocatori di provare titoli senza spendere un singolo centesimo, ora con altri 6 giochi da testare con mano gratis da questo momento.

Ricordiamo che solo pochi giorni fa vi avevamo segnato altri 3 giochi da provare gratuitamente, una intera saga di shooter classici offerti niente meno che da Bungie, autori di Destiny 2.

Advertisement

Ora, abbiamo scovato per voi un'altra infornata di giochi che potete provare con mano, gratuitamente, a partire da questo momento tramite il sempre puntuale Free Steam Games.

I sei titoli che si aggiungono alla libreria di giochi gratuiti propongono contenuti variegati, in modo da soddisfare una vasta gamma di giocatori:

Si tratta quindi di un buon modo per ingannare il tempo, in attesa di altre chicche gratis che vi segnaleremo nei prossimi giorni, sempre e solo sulle nostre pagine.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Scarica" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento, in attesa di scovare per voi altri giochi rilasciati su Steam in forma gratuita.

Questi giochi saranno gratis sicuramente ancora per un po' ma, nel dubbio, vi conviene riscattarli subito così avrete la possibilità di installarli e giocarli quando meglio credete.

E se proprio questi sei giochi non vi bastano, sappiate che c'è una saga fantasy old-school che potete recuperare per intero a meno di €1. In questa notizia trovate tutte le informazioni per scaricare questa saga classica sui vostri PC.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.