Steam vi offre una leggendaria saga fantasy a meno di €1

Steam è sempre amico dei giocatori PC quando arrivano giochi gratis oppure offerte molto invitanti, come quella presente in questo momento sullo store che vi permette di acquistare quattro videogiochi a meno di €1.

In questo caso siamo di fronte a un vero classico, una serie di titoli squisitamente old-school che vi porteranno instantaneamente in un'epoca lontana del fantasy, ma con un pizzico di DOOM (trovate i classici su Amazon ad un ottimo prezzo).

I giochi che potrete acquistare su Steam a meno di €1 sono infatti quattro episodi delle saghe di Hexen ed Heretic, dei veri e proprio classici.

Ecco la lista dei giochi per la precisione:

Heretic: Shadow of the Serpent Riders

HeXen II

Hexen: Beyond Heretic

Hexen: Deathkings of the Dark Citadel

Il pacchetto completo con questi giochi costerebbe complessivamente €19,96 ma, grazie alla promozione valida fino al 18 maggio, potete acquistarli tutti quanti a €0,99.

Per farli vostri non dovrete far altro che andare nella pagina di Steam e completare il vostro acquisto del pacchetto. Non avete molti giorni perché, come detto, l'offerta dura solo per qualche giorno.

Gli autori di questi porting sono Nightdive, team specializzato nel riportare i grandi classici del mondo dei videogiochi su piattaforme moderne, e non solo.

Il team ha anche lavorato al recente System Shock Remake (parlando di classici), di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione dicendo che è «un gioco dedicato in primis ai fan storici che, pur non andando a rivoluzionare il genere come fece il suo predecessore, ha tutte le cose al suo posto».

Parlando di offerte Steam, e di classici, anche Bungie ha voluto fare la sua parte per la "memoria storica", per così dire. Da qualche giorno, infatti, potete trovare i classici Marathon addirittura gratis, ovviamente a questo indirizzo su Steam.